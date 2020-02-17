Delarge Neden Çıktı, ,Boluspor Düşmeyecek

Sezonun en iyi futbollarından birini oynarken puanlar kaybetmek çok acı. Kazandık dediğimiz anda, teknik hatalarla, pozisyon üretemeyen Ümraniye’nin gol atacağım diye bağırarak elimizden puan almasını sindiremiyorum.

Alınan tüm kötü sonuçlara rağmen, taraftarı, siyaseti, bürokratı, 7 den 77’ye herkesin tek yürek olduğu maçta puanlar kaybettik. Dünyanın hiçbir yerinde böylesi durumdaki bir takıma, karşılıksız ve yüreğiyle sahip çıkılmaz. Yapılan bu davranıştan dolayı, destek veren herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum.

4. haftanın sonunda takımı alan Osman Hoca, 3 değil 5 mektup açtı. Her hafta önümüzdeki hafta oyalamasına yönetim sesini çıkarmadı. Boluspor için küçük camia dedi, Osman’ın aklını alamayacağı başarıların sahibi olduğunu bilemedi. Türkiye sıralamasında 19. Sırada olduğunu dahi bilemeyecek kadar kendisinin küçük olduğunu, dev aynasına baktıkça göremedi.

Hakkı denen arkadaşı yanına alıp istediği transferleri yapması, istediklerini göndermesine rağmen başarı gelmedikçe bahaneleri hiç eksik olmadı. Ümraniye maçı sonrası yaptığı açıklamada, yönetimin “ah” aldığını lafların arasında söylerken bile hiç utanmadı. Onu bunu bilmem ama senin Bolululardan aldığın “ah” ile ne kadar gidersin Allah bilir! Her hafta inanılmaz kötü oyunlarda, kim zayıf halka ise onu taraftarın önüne attı. Altay maçı öncesi takımı kendi kafasına göre, Antalya’ya götürdü, yönetim çıtını çıkarmadı, yönetimi de teslim aldığının farkına varılmadı.

Geldiği anda alt yapıdan oynayan Mutlu, Erkan, Muhammed gibi oyuncuların hepsini harcadı taraftar çocuklarına sahip çıkamadı. Beğenmediği Erkan Galatasaray’a giderken, Mutlu’yu ve Muhammed’i yedi. Bu gençler Giray Hoca zamanında takımda varken, şimdi yoklar. Oysa sen en büyük Bolusporlusun, değil mi?

Yönetimin yerine basın açıklaması yaptı, Bolusor’u sahiplendi, yazarlar suspus oldu. Boluspor’u Bolululardan çok sevdiğini söyledi yuttuk. Şimdi söz sırası bizde, Boluspor’u çok sevdiğini göstermenin sırası. Alacağından vazgeçecek ve aldığı parayı da bırakıp, Boluspor’un yakasından düşecek misin?

Ümraniye maçında sahanın en iyilerinden Delarge’yi neden oyundan aldığını açıklayabilir misin? Dalerge çıkarken tribünden 8-10 kişinin alma diyerek gördüğü yanlış değişikliği, yardımcıların ve sen göremediniz. Gelecekte transferin gözdesi olacağına inandığımız Melih’i kenarda yerken, hepimiz gözlerimizi kapattık. Kendin gibi yardımcının da kırmızı ile oyundan atılmasını Bolu tarihinde görmenin şokunu atlatamadık. Tribünde yardımcıların, kulübede beraber olduğun teknik heyetin küfürler ederek tatmin oldular. Bunlara alt yapı hocaları da eşlik etti. Tamamen kendine ve günü kurtarmak için takımı yaktın.

Necip Çarıkçı’yı tebrik etmek lazım. Ülkede birçok takımın transferi kapalı, borç batağında yüzüp alt yapı oyuncularıyla sahaya çıkarken, ara dönemde 9 transfer yaparak inanılmazı başardı. Üstelik Peopen’in sakatlanması sonrası bir gecede Olimpija’dan Rok Kidric’i getirmek her babayiğidin yapacağı iş değildir. Böyle bir başkanı hiçbir yerde bulamazsın am kıymetini bilemedin.

Başkan Necip bunları yaparken yarınlar hakkında olacakları da yazmadan geçemeyeceğim. Bu takım düşmeyeceğine inananların başında geldiğimi bilmenizi isterim. Olası olumsuzlukta, borcumuzdan dolayı transfer yasağına girebiliriz. Borcun Necip ve Müdür Yaşar’ın dışında bilen olmadığını sanıyorum. Yetmezmiş gibi, yönetimin kendi alacaklarını kurtarmak için Faktoringten % 24 gibi bir faiz oranıyla para alındığı doğruysa, 55 yıllık Şanlı Boluspor’u tarihe gömersiniz.

Maça çıkarken 39 kişiyle başladığı yönetiminin 10 kişi ile futbolcuları motive etmesi, 29 kişinin Başkan Necip’e inancının kalmadığının resmidir. Tüm olumsuzluklara rağmen, krizi yönetemeyen Osman, kulislerde Necip Başkan gitsin takımı ben yönetirim diyen Hakkı, tek adam Başkan Necip’e inat Boluspor hak ettiği yerde olacak ve düşmeyecektir.

90 dakika sahada son nefesine kadar takımı yalnız bırakmayan yiğit kardeşlerim Boluspor taraftarlarıyla gurur duyuyorum. Allah sizlerin yüzü hürmetine Boluspor’un ligde en iyi yerde olmasını nasip etsin.

Giray Hoca gitti, Osman da gider, Ahmet gelir gider ama biz buradayız. Necip olsun, Hakkı olsun veya diğerleri, şapkayı önümüze koyup doğruyu yapmalıyız. Yarınlar yakın olduğu kadar, yıkım olmadan birlik beraberlik içinde, el birliği ile ayağa kalkmalıyız.

Boluspor ruhu ile başarabiliriz, başarmalıyız, başaracağız.