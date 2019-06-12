Demir İstişarelere Devam Ediyor

Haber: Aysun Beykoz

Cumartesi günü Boluspor Halı saha tesislerinde yapılacak olan kongre öncesi ilk kongrede adaylığını açıklayan Cavit Demir'in 2. kongreye hazırlandığı öğrenilirken, daha önce ismi geçen diğer adayların resmi bir açıklama yapıp aday olup olmayacakları ise henüz belli değil. İlk kongrede 45 kişilik bir yönetim listesi oluşturan ve listesine bazı bayan isimleri de alan iş adamı Cavit Demir'in yol arkadaşları ile istişarelere devam ettiği, kongrede aday olma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi. Çoğunluk aramaksızın yeni yönetimini seçecek olan Boluspor'da daha önce kamuoyunda isimleri geçen birçok kişiden henüz hiç bir resmi bir açıklama gelmezken, kalan günlerde başka aday çıkmaz ve resmen adaylığın koyarsa Boluspor'u 3 yıl boyunca iş adamı Cavit Demir ve ekibinin yönetmesi bekleniyor. Şirketleşme konusu ile gündeme gelen iş adamı Oktay Ercan'ın başkanlığa aday olmadığını açıklaması ve A.Ş. olma sürecinin bu kongreye yetişmemesi nedeni ile bu proje de bir süre ötelenmek zorunda kaldı. Önemli bir kongreye giden Boluspor cumartesi gününü beklemeye başladı.