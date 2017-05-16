Haber: Ceylan Beykoz

Demirder in organize ettiği biz bize futbol müsabakaları başladı. Orta Hakemliğini Muhtar Mehmet Baran’ın yaptığı karşılaşmada veteranlar takımı mücadele etti. Oldukça çekişmeli geçen maçın sonucunda Fidan takımı sahadan 12-7 galip ayrıldı. Maç sonucunu değerlendiren Demirder Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Lütfi Özdemir amaçlarının iş hayatı nedeniyle bir araya gelemeyen ancak çocuklukları bir arada geçmiş olan dernek üyelerinin kaynaşması için bu sosyal etkinliği düzenlediklerini söyledi. Başkan Özdemir ayrıca forma giydiği fidan takımının galip gelse de orta hakemin taraflı maç yönettiğini bu yüzden hakem ile de mücadele ettiklerini belirtti. Futbol müsabakası organizasyonlarına devam edeceklerini belirten Özdemir organizasyona katılan dernek üyelerine teşekkür etti. Karşılaşmalar sonunda oyuncu ve seyircilere tatlı ikram edildi.