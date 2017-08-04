Haber: Gönül Olutürk

Yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde 1 Temmuz'da başlayan kamp, bugün sona erdi. Sabah antrenmanında mavi-lacivertli futbolcular, teknik direktör Giray Bulak nezaretinde yaklaşık 1 saat çalıştı. Bandırmaspor ile yapılan hazırlık maçı sonrası bugünü yenileme antrenmanıyla tamamlayan mavi-lacivertlilere 2 gün izin verildi. Balıkesirspor ile sezonun ilk maçına çıkacak olan Adana Demirspor, 2 günlük iznin ardından 7 Ağustos’ta Bursa’da toplanacak ve çalışmalara başlayacak.