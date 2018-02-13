banner133

banner101

13 Şubat 2018 Salı
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Demirspor maçı hazırlıkları başladı

    Ligin 22. Haftasında 18 Şubat Pazar günü deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Boluspor hazırlıklarına kendi tesislerinde gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.

    12 Şubat 2018 Pazartesi 13:46
    Bu haber 119 kez okundu
    Demirspor maçı hazırlıkları başladı

    Haber: Semih Baykal

    Liginde iki haftayı puansız kapatan ve 21. Hafta evinde Grandmedical Manisaspor’u Yusuf Emre Gültekin, Melih Okutan ve Poepon’un golleriyle 3-0 yenen Boluspor, sahadan 3 puanla ayrıldı. Puanını tekrar 30 puana yükselten Kırmızı Beyazlılar, lig’de 7’nci sıraya yükselerek play off potasına bir adım daha yaklaştı. Boluspor, 22. Haftada da deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak. 5 Ocak Fatih terim stadyumunda 18 Şubat Pazar günü saat 18:00’da oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarını Boluspor, karaçayırda bulunan tesislerinde başladı. Teknik Direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınmanın ardından 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirildi. Daha sonra dar alan çalışması ile devam eden antrenman, gol vuruşu ve duran top çalışması ile sona erdi.

    Anahtar Kelimeler: Ligin, 22., Haftasında, 18, Şubat

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Düşüncesiz Bir Yaşam, Bir İnsana Yakışmaz
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR BOLUSPOR - TED BASKETBOL
  • Aydın Hitit Aydın Hitit BAHAR KOKULU ÇOCUKLAR
  • İlhami Candemir İlhami Candemir KÖRDÜĞÜM
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Skor İyi Oyun Tatmin Etmedi (ANALİZ)
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Bir yandan sevinç, bir yandan hüzün…
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ İRŞAD, VAAZ VE VAİZ
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Bolu’da “9.YILINDA”Bakanlı Törenden..
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu 30 YAŞINDAYIM, KORKUYORUM !!!
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR OLUR MU?
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Basın düşmanları
  • Nilgün Özerdoğan Nilgün Özerdoğan YENİ YILDA YENİ BAŞLANGIÇLAR
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Allah belanızı versin
  • ÖMER ERU ÖMER ERU ANADOLU UYGARLIĞI
  • Gürkan Dura Gürkan Dura TELAFİSİ ZOR HAFTALAR !
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Akşener’in Bolu Çıkartması
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR KAYIP BİR NESİL VE KÜTÜPHANELER
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Akşener İyi Parti İl Başkanlığını Açtı
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Bolu ve Mutfak Kültürü “
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu YAŞAYAN ÖLÜLER ÇAĞI
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım TESEV'den ayrılma girişimi ve Kemal Kılıçdaroğlu
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç 2 YAŞ SENDROMU
  • Suat Tosun Suat Tosun KIŞIN KUŞLARI BESLEMEK DOĞRU MU ?
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur GÖLCÜK TABİAT PARKI MİLLETİN OLARAK KALMALIDIR
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar GERÇEKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  • Tayfun TAYŞİ Tayfun TAYŞİ Bölgesel Zayıflama Var Mıdır? Doğrusu Nedir?
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TAKACAKSIN SEPETİ KOLUNA.
  • Makinist Makinist Allah aşkına medeniyet götürmeyin
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    banner114
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner129

    banner124