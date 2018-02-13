Haber: Semih Baykal

Liginde iki haftayı puansız kapatan ve 21. Hafta evinde Grandmedical Manisaspor’u Yusuf Emre Gültekin, Melih Okutan ve Poepon’un golleriyle 3-0 yenen Boluspor, sahadan 3 puanla ayrıldı. Puanını tekrar 30 puana yükselten Kırmızı Beyazlılar, lig’de 7’nci sıraya yükselerek play off potasına bir adım daha yaklaştı. Boluspor, 22. Haftada da deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak. 5 Ocak Fatih terim stadyumunda 18 Şubat Pazar günü saat 18:00’da oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarını Boluspor, karaçayırda bulunan tesislerinde başladı. Teknik Direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınmanın ardından 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirildi. Daha sonra dar alan çalışması ile devam eden antrenman, gol vuruşu ve duran top çalışması ile sona erdi.