Demirspor Umutlandı

Haber: Gönül Olutürk
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Koray Gençerler xx, Serdar Diyadin xx, Özgür Ertem xx
Adana Demirspor: Çağlar xx, Kaan xx, Semih xxx, Traore xx, Berk xxx, Erdal xx, Süleyman xxx, Levent xx (Vedat dk. 71 x), Rassoul xxx, Pote xx (Legear dk. 63 xx), Gladky xx (Kage dk. 80 x)
Ümraniyespor: Burak x, Appindangoye x, Alaaddin x, Merthan x (Tarık dk. 24 x), Yasir xx, Timur xxx, Vasilogiannis x (Atabey dk. 58 x), Serkan xx, Muhammed xx, Dialiba x (Emircan dk. 46 x), Leandrinhoxx
Goller: Berk (dk. 33), Gladky (dk. 73), Erdal (dk. 75) (Adana Demirspor), Timur (dk. 65) (Ümraniyespor)
Sarı Kartlar: Gladky, (Adana Demirspor), Dialiba, Tarık, (Ümraniyespor)