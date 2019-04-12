Demirspor Umutlandı

Spor Toto 1. Lig’in 27. hafta erteleme maçında Adana Demirspor, evinde Ümraniyespor'u 3-1 mağlup etti.

Demirspor Umutlandı

Haber: Gönül Olutürk

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Koray Gençerler xx, Serdar Diyadin xx, Özgür Ertem xx

Adana Demirspor: Çağlar xx, Kaan xx, Semih xxx, Traore xx, Berk xxx, Erdal xx, Süleyman xxx, Levent xx (Vedat dk. 71 x), Rassoul xxx, Pote xx (Legear dk. 63 xx), Gladky xx (Kage dk. 80 x)

Ümraniyespor: Burak x, Appindangoye x, Alaaddin x, Merthan x (Tarık dk. 24 x), Yasir xx, Timur xxx, Vasilogiannis x (Atabey dk. 58 x), Serkan xx, Muhammed xx, Dialiba x (Emircan dk. 46 x), Leandrinhoxx

Goller: Berk (dk. 33), Gladky (dk. 73), Erdal (dk. 75) (Adana Demirspor), Timur (dk. 65) (Ümraniyespor)

Sarı Kartlar: Gladky, (Adana Demirspor), Dialiba, Tarık, (Ümraniyespor)

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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