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    • Demirspor’la 53. Randevu

    Spor Toto 1. Lig 22. Haftasının kapanış maçında Adana Demirspor ile Boluspor tarihlerinde 53’ncü kez karşılaşacaklar.

    15 Şubat 2018 Perşembe 13:05
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    Demirspor’la 53. Randevu

    Haber: Semih Baykal

    Grandmedical Manisaspor’u geçtiğimiz hafta 3 golle geçen Boluspor, Spor Toto 1. Lig 22. Hafta mücadelesinde 18 Şubat Pazar günü Adana Demirspor’a konuk olacak. İki takım tarihleri boyunca 52 kez karşılaşırken, Boluspor bu maçlardan 21’ini, Adana Demirspor ise 20’sini kazanmayı başardı. Süper Lig, 1. Lig ve 2. Liglerde karşılaşan iki ekip ise 11 maçta berabere kaldı.

    SON 4 MAÇI BOLUSPOR KAZANDI

    İki takımın aralarında oynadığı 8 maçın son 4’ünü Boluspor kazandı. Ondan önceki 4 karşılaşmada ise Adana Demirspor kazanmayı başardı. Son 10 karşılaşmaların hiç birinde iki ekip berabere kalmadı.

    Spor Toto 1. ligde bu haftanın kapanış maçında karşı karşıya gelecek olan Adana Demirspor ve Boluspor tarihlerinde 532üncü kez karşı karşıya gelecekler. Pazar günü Adana'da oynanacak olan mücadele öncesi 52 kez karşılaşan iki ekibin mücadelesinde Boluspor 21 kez kazanırken, Adana Demirspor 20 maçtan galip ayrılmayı bildi. Süper Lig, 1. lig ve 2. liglerde karşılaşan iki ekibin 11 maçında ise eşitlik bozulmadı. 1966-1967 sezonunda başlayan rekabetin 53'üncü randevusunda iki takımda mücadeleye kazanmak için çıkacak.  

    Anahtar Kelimeler: Spor, Toto, 1., Lig, 22.

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