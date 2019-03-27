Dengeler bozulmadı

Haber: Gökhan Aksoy
Boluspor, Milli maçlar nedeniyle verilen arada Spor Toto Süper Lig ekibi Kasımpaşa ile hazırlık maçı oynadı.
Temsilcimiz 2-0 geriye düştüğümüz karşılaşmada Billal Sebaihi ve Erkan Süer’in golleri ile skoru 2-2’ye getirdik.
Saha: Kemerburgaz Tesisleri
Kasımpaşa: Eray, Sadiku, Daler, Toptik, Özgür, Tarkan, Khalili, Hajradonovic, İlhan, Hasan, Perica
Boluspor: Gökhan Köstereli (46' Sabri), Fink (68’ Muhammed Şura), Sebaihi (82’ Erkan), Akabueze (82’ Bahadır Yağız), İshak (46' Umut), Ufuk (46' Hayrullah), Özgür (46' Batuhan), Dimov, Guido (72’ Furkan), Burak Asan, Burak Bekaroğlu (65’ Ümit)
Goller: 82’ Sebaihi, 88’ Erkan (Boluspor) 27' Hajradonovic, 36' Hasan (Kasımpaşa)Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2019, 13:45