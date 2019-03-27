Dengeler bozulmadı

Liglere milli maçlar nedeniyle ara verildi. Milli arada Boluspor, Süper Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile yaptığı hazırlık karşılaşmasında 2 – 2 berabere kaldı.

Dengeler bozulmadı

Haber: Gökhan Aksoy

Boluspor, Milli maçlar nedeniyle verilen arada Spor Toto Süper Lig ekibi Kasımpaşa ile hazırlık maçı oynadı.

Temsilcimiz 2-0 geriye düştüğümüz karşılaşmada Billal Sebaihi ve Erkan Süer’in golleri ile skoru 2-2’ye getirdik.

Saha: Kemerburgaz Tesisleri

Kasımpaşa: Eray, Sadiku, Daler, Toptik, Özgür, Tarkan, Khalili, Hajradonovic, İlhan, Hasan, Perica

Boluspor: Gökhan Köstereli (46' Sabri), Fink (68’ Muhammed Şura), Sebaihi (82’ Erkan), Akabueze (82’ Bahadır Yağız), İshak (46' Umut), Ufuk (46' Hayrullah), Özgür (46' Batuhan), Dimov, Guido (72’ Furkan), Burak Asan, Burak Bekaroğlu (65’ Ümit)

Goller: 82’ Sebaihi, 88’ Erkan (Boluspor) 27' Hajradonovic, 36' Hasan (Kasımpaşa)

Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2019, 13:45
Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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