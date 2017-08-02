Haber: Esra Öztürk

Bolu Belediyespor Boluspor Basketbol Şubesi, 2 yeni ismi daha kadrosuna kattı. Yeni sezonda genç oyunculardan kurulu bir takım oluşturmayı hedefleyen Basketbol Şubesi, tecrübeli koç Murat Yolcu’nun verdiği rapor doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta kadrosuna 6 oyuncuyu transfer eden Bolu Belediyespor Boluspor Basketbol Takımı, bugün de İnegöl Belediyespor’dan Oğulcan Metehan Deniz ve Adanaspor’dan Burak Can Dilmaç’ı transfer etti.

Bolu’ya Şampiyonluk Yaşamaya Geldik

Transferleri hakkında açıklamalarda bulunan Oğulcan Metehan Deniz ve Burak Can Dilmaç “Bolu’ya şampiyonluk yaşamaya geldik. İnşallah bu hedefimizi bu sene burada gerçekleştiririz. Genç bir ekip olduk. Kamp süresince iyi çalışıp, sezona iyi başlamak istiyoruz. Transferimizde emeği olan herkese teşekkür ediyoruz. Bize inanları mahcup etmeyeceğiz” ifadelerini kullandılar.