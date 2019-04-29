Denizli Bal-Kes’e Takıldı

Spor Toto 1 Lig’in 31. haftasında Abalı Denizlispor sahasında karşılaştığı Balıkesirspor ile 0-0 berabere kaldı.

Denizli Bal-Kes’e Takıldı

Haber: Aysun Beykoz

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Mert Güzence, Özgür Ertem, Habip Tiryaki

Denizlispor: Stackhowiak, Alperen Babacan, Ziya Alkurt, İsmail Aissati, Oğuz Yılmaz, Mehmet Akyüz (Seddar Karaman dk. 90), Recep Niyaz (Mbamba dk. 81), Burak Altıparmak, Burak Çalık (Kehinde dk. 67), Kerem Can Akyüz, Abdülkerim Bardakçı,

Balıkesirspor: Vukovic, Cüneyt Köz, Nizamettin Çalışkan, Furkan Çil, Sedat Şahintürk, Okan Alkan, Otoo, Steve Beleck, Glumac, Doğa İşeri, Cumali Bişi

Kırmızı Kart: Nizamettin (Maç sonrası) (Balıkesirspor)

Sarı kartlar: Mbabmba (Denizlispor), Gulumac, Steve Beleck, Okan Alkan (Balıkesirspor)

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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