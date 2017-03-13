Haber: Esra Öztürk

Genç teknik adam sakat olan Sankoh'u riske etmedi, Barış Örücü'yü 18'e almadı. Orta alanda Moritz ve Cihan Özkaymak ilk 11'de sahaya çıktı.

HER iki takımın futbolcular sahaya "Öfkeyle Değil Saygıyla Güzeldir Futbol" pankartıyla birlikte çıktı.

Denizlispor'u bilet fiyatlarının düşürülmesine rağmen yaklaşık 2 bin taraftar desteklerken, Boluspor tribününde ise yalnız 12 taraftar vardı.

MAÇ çok gergin bir ortamda geçti. Denizlispor ve Bolusporlu futbolcular maç boyunca çok sık tartışmaya girdi. Hakem ve takım arkadaşları tartışan oyuncuları sakinleştirdi. Hakem Abdullah Yılmaz müsabakayı 6 dakika uzattı. Denizlispor yedek kulubesi uzatma dakikaları boyunca heyecandan yerinde oturamadı.