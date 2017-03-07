Haber: Esra Öztürk
TFF 1.Ligin 24.haftasında yayıncı kuruluştan alınan bilgiye göre naklen yayınlanacak olan maçların programı şöyle:
10 Mart Cuma
18.30: Göztepespor-Ümraniyespor (TRT Spor)
11 Mart Cumartesi
13.00: Samunspor-G.Antep BŞB (TRT Spor)
16.00: Denizlispor-Boluspor (TRT Avaz)
18.30: E.Y.Malatyaspor-Ş.Urfaspor (TRT Spor)
12 Mart Pazar
13.00: Giresunspor-Eskişehirspor (TRT Spor)
13.00: Bandırmaspor-Elazığspor (TRT Avaz)
16.00: Mersin İ.Y.-Altınordu (TRT Avaz)
18.30: A.Demirspor-Manisaspor (TRT Spor)
13 Mart Pazartesi
18.30: Sivasspor-Balıkesirspor (TRT Spor)
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