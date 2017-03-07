Haber: Esra Öztürk

TFF 1.Ligin 24.haftasında yayıncı kuruluştan alınan bilgiye göre naklen yayınlanacak olan maçların programı şöyle:

10 Mart Cuma

18.30: Göztepespor-Ümraniyespor (TRT Spor)

11 Mart Cumartesi

13.00: Samunspor-G.Antep BŞB (TRT Spor)

16.00: Denizlispor-Boluspor (TRT Avaz)

18.30: E.Y.Malatyaspor-Ş.Urfaspor (TRT Spor)

12 Mart Pazar

13.00: Giresunspor-Eskişehirspor (TRT Spor)

13.00: Bandırmaspor-Elazığspor (TRT Avaz)

16.00: Mersin İ.Y.-Altınordu (TRT Avaz)

18.30: A.Demirspor-Manisaspor (TRT Spor)

13 Mart Pazartesi

18.30: Sivasspor-Balıkesirspor (TRT Spor)