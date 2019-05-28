Denizli Bolu’da Çalışacak

Haber: Esra Öztürk

Yeni sezonu yönetim toplantısında masaya yatırdıklarını anlatan Başkan Ali Çetin, "Hedefimiz ilk 5'in içinde yer alabilmek. Bu doğrultuda takviyeler yapacağız. Değişiklikler olacak. Sözleşmesi olup yolumuzu ayıracağımız oyuncular da var. Başkan da olsam çok müdahil olmuyorum. Transferde bizimle birlikte çalışmaya başlayan eski futbolcumuz Burak Özsaraç ve profesyonel şube bu konulara karar verecek. Ön görüşmelerini yapacak. Havuzda toplayacağımız isimler üzerinde de çalışma yapacağız. 6 kişilik komitemiz olacak. Her şeye burnumu sokmak istemiyorum, herkes görevini yapmalı. Bu heyet konulara karar verecek ve yapılan çalışmaları kamuoyuna açıklayacak" diye konuştu. Çetin, teknik direktör Yücel İldiz yönetiminde 25 Haziran'da top başı yapacaklarını da sözlerine ekleyerek, "Öncelikle Palandöken, Bolu ve Afyonkarahisar'da çalışacağız. Yurt dışı kampını Avusturya ya da Almanya'da yapacağız. 14 günlük kamp programı düşünüyoruz. Yurt dışı kampının masraflarını sponsorumuz Yukatel karşılayacak" diye konuştu.