Denizli'de 3 puan Bandırmaspor'un

Haber: Okay Özcan
TFF 1.Lig'de ligin ilk haftasında Denizlispor, Royal Hastanesi Bandırmaspor'u konuk etti.
Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan maçı, konuk ekip 2-0 kazandı.
Bandırmaspor'a galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Burak Süleyman ve 39. dakikada Levent Ayçiçek attı.
Royal Hastanesi Bandırmaspor, lige 3 puanla başlarken, geçen sezon Süper Lig'den düşen Denizlispor ise ilk haftayı puansız kapattı.
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Hüsnü Emre Çelimli, Sezgin Çınar
Denizlispor: Abdulkadir Sünger, Emre Sağlık, Kadir Kurt (Dk. 46 Murathan Sütçü), Oğuz Yılmaz, Görkem Can, Muhammet Özkal, Hüseyin Furkan Uslu, Muhammed Eren Kıryolcu (Dk. 46 Ferhat Erdoğan), Özer Özdemir, Mehmet Ali Ulaman (Dk. 76 Alihan Kalkan), Veton Tusha
Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Okan Alkan, Allyson, Lokman Gör, Caner Cavlun (Dk. 90 Süleyman Luş), Mulumba, Landel (Dk. 81 Manaj), Doğan Can Davas (Dk. 69 Selçuk Alibaz), Levent Ayçiçek (Dk. 90 Hakan Bilgiç), Burak Süleyman (Dk. 81 Akabueze), Keny
Goller: Dk. 29 Burak Süleyman, Dk. 39 Levent Ayçiçek (Royal Hastanesi Bandırmaspor),
Sarı kartlar: Dk. 13 Hüseyin Furkan Uslu, Dk. 62 Görkem Can (Denizlispor), Dk. 51 Doğan Can Davas, Dk. 68 Caner Cavlun (Royal Hastanesi Bandırmaspor)