Denizli'de 3 puan Bandırmaspor'un

TFF 1.Lig'in ilk haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor, geçen sezon Süper Lig'den düşen Denizlispor'u deplasmanda 2-0 yenerek, sezona 3 puanla başladı.

Denizli'de 3 puan Bandırmaspor'un

Haber: Okay Özcan

TFF 1.Lig'de ligin ilk haftasında Denizlispor, Royal Hastanesi Bandırmaspor'u konuk etti.

Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan maçı, konuk ekip 2-0 kazandı.

Bandırmaspor'a galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Burak Süleyman ve 39. dakikada Levent Ayçiçek attı.

Royal Hastanesi Bandırmaspor, lige 3 puanla başlarken, geçen sezon Süper Lig'den düşen Denizlispor ise ilk haftayı puansız kapattı.

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Hüsnü Emre Çelimli, Sezgin Çınar

Denizlispor: Abdulkadir Sünger, Emre Sağlık, Kadir Kurt (Dk. 46 Murathan Sütçü), Oğuz Yılmaz, Görkem Can, Muhammet Özkal, Hüseyin Furkan Uslu, Muhammed Eren Kıryolcu (Dk. 46 Ferhat Erdoğan), Özer Özdemir, Mehmet Ali Ulaman (Dk. 76 Alihan Kalkan), Veton Tusha

Royal Hastanesi Bandırmasp﻿or: Gökhan Değirmenci, Okan Alkan, Allyson, Lokman Gör, Caner Cavlun (Dk. 90 Süleyman Luş), Mulumba, Landel (Dk. 81 Manaj), Doğan Can Davas (Dk. 69 Selçuk Alibaz), Levent Ayçiçek (Dk. 90 Hakan Bilgiç), Burak Süleyman (Dk. 81 Akabueze), Keny

Goller: Dk. 29 Burak Süleyman, Dk. 39 Levent Ayçiçek (Royal Hastanesi Bandırmaspor),

Sarı kartlar: Dk. 13 Hüseyin Furkan Uslu, Dk. 62 Görkem Can (Denizlispor), Dk. 51 Doğan Can Davas, Dk. 68 Caner Cavlun (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

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