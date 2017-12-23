Haber: Semih Baykal

Boluspor TFF 1.Lig 17. haftasında Denizlispor ile 24 Aralık Pazar günü saat 15.30’da Denizli Atatürk Stadyumunda karşılaşacak. Kırmızı Beyazlılar, Denizlispor karşılaşmasının hazırlıklarını Boluspor Tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ile sürdürdü. Antrenman Teknik Direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde gerçekleştirildi. Karafırtınalar yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınmanın ardından 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirildi. Daha sonra gol vuruşu çalışması ile devam edilirken, taktik antrenmanı ile çalışmalar sona erdi.