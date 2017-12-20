Haber: Semih Baykal

Boluspor takımında teknik direktörlük koltuğuna Sait Karafırtınalar’ın oturmasıyla 6 lig maçında 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Karafırtınalar, ile yükseliş geçen Boluspor ligde topladığı 23 puanla 6’ncı sırada yer alıyor. Son olarak evinde Eskişehirspor’u yenen Boluspor, ligin ilk yarısının son haftasında Pazar günü deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak. İki günlük iznin ardından Boluspor, bu maçın hazırlıklarını Karaçayır’da bulunan tesislerinde başladı.

“ARADAKİ PUAN FARKI KAPATACAĞIZ”

Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Sait Karafırtınalar liderle aradaki puan farkının kapanacağını dile getirerek; “Ligin belki de en önemli maçlarından birine çıkacağız. Kazandığımız maçlar bu maçın önemini arttırdı. Oyuncularla bu maçın konsantresi ile ilgili konuştuk. Daha önce oynadığımız maçlara takılmıyoruz. Denizli maçını düşünüyoruz ve bu maçı da kazanıp devre arasına moralli girmek istiyoruz. Aradaki puan farkını da ciddi anlamda kapatacağız. Ben ikinciyi de lider olarak görüyorum ve şu anda liderle aramızda 6 puan fark var. Bu maçı kazanırsak belki üç puana inecek. Oyuncularım bunun bilincinde, o şekilde çalışıp hafta sonuna hazırlanacağız” dedi.

“BELKİ SANTRAFOR ALABİLİRİZ”

Ayrıca ara transfer sezonu ile ilgili de konuşan Sait Karafırtınalar; “Her mevkide bir numara oyuncum var. İlk geldiğim günde söyledim transfer yapmayacağız diye. Çok ekstra olarak belki yüksek bir santrafor alabiliriz. Onun dışında hiçbir tasarrufum yok” diye konuştu. Teknik direktör Sait Karafırtınalar’ın açıklamalarının ardından Boluspor takımı antrenmanda adaptasyon çalışması yaptı. Kırmızı beyazlılarda sakatlığı devam eden Sefa Yılmaz’ın dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Boluspor’da ayrıca futbolcuların neşeli tavırları da gözlerden kaçmadı.