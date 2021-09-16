Denizli Ömer'le güldü

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller 32 ve 35. dakikalarda Ömer Şişmanoğlu'ndan geldi.

TFF 1. Lig'de bu sezon oynadığı ilk 3 maçı kaybettikten sonra geçtiğimiz hafta deplasmanda Eyüpspor'u mağlup ederek ilk puanlarını alan Denizlispor, üst üste ikinci galibiyetini elde ederek 6 puana ulaştı.

Tıpkı Denizlispor gibi ligde bu sezonki ilk galibiyetini geçtiğimiz hafta Menemenspor karşısında alan ve rakibini 6-2 gibi farklı bir skorla mağlup eden Adana temsilcisi ise 5 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar

32. dakikada yeşil siyahlı oyuncu Gökhan Süzen'in yaptığı asist ile Ömer Şişmanoğlu bulduğu pozisyonla Denizlispor 1-0 öne geçti.

35. dakikada Ömer Şişmanoğlu ceza sahasında rakibi hızla geçerek meşin yuvarlağı fileler ile buluşarak Denizlispor 2-0 farkla öne geçti.

46. dakikada oyuncu değişikleri gerçekleştirilerek Denizlispor ikinci yarıya başladı.

64. dakikada Ömer Şişmanoğlu atağa geçtiği sırada yaptığı faul ile sarı kart gördü.

76. dakikada Denizlispor, oyunda baskı kurmaya çalışırken Özdemir yaptığı çalımlar ile topu Adanaspor'un kalesine kadar sürükledi. Yapılan şut ile top dışarı çıktı.

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Cemal Alpay, Özcan Sultanoğlu

Denizlispor: Adam Stachowıak, Çeçenoğlu, Özdemir, Oğuz Yılmaz, Aissati (Derici dk. 81), Leo, Süzen, Darri (Depe dk. 86), Muhammed Gönülaçar, Şişmanoğlu(Çelik dk. 78), Brıce Florentın(Onazı dk. 66),

Yedekler: Abdulkadir, Hakan, Tusha, Ulaman, Kıryolcu,

Teknik Direktör: Bulut Turhan

Adanaspor: Çapkınoğlu, Yüksel, Ozegovıc, Donkor (Fıratcan dk. 46), Paul Bruns, Korkmaz (Özkan dk. 57) Rüştü Hanlı, Uğurcan, Benjamın, Erdoğan (Innocent dk. 77) Ahmethan,

Yedekler: Soylu, Özdemir, Kaya, Kadir, Ardıç, Aksu,

Teknik Direktör: Yılmaz Akbaşlı

Goller: Ömer Şişmanoğlu (dk. 32, 35) (Denizlispor)

Sarı kartlar: Celil Yüksel (dk. 34) Roche (dk. 55) Paul Bruns (dk. 73) Ahmethan Köse (dk. 82) (Adanaspor) Ömer Şişmanoğlu (dk. 64), Mustafa Çeçenoğlu (dk. 90), İlhan Depe (dk. 90+)(Denizlispor)