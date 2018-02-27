Haber: Semih Baykal

Denizlispor Spor Toto 1. Lig'in 24. Haftasında deplasmandaGazişehir Gaziantep'e konuk oldu. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi. Maçın ikinci yarısında ev sahibi Gazişehir Gaziantep'te Tuğay Kaçar, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Rakibinin eksik kalmasıyla mücadelede kontrolü eline alan yeşil-siyahlılar, oyuna 46. dakikada Eze'nin yerine dahil olan Mehmet Akyüz'ün 76 ve 82. dakikalarda kaydettiği gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Kazandığı 3 puanla galibiyet serisini 3 maça çıkaran Denizlispor, rakibi Gazişehir Gaziantep'in de 6 haftalık galibiyet serine son verdi. Fatih Tekke yönetiminde çıktığı 3 karşılaşmadan da 2-0'lık skorlarla galip ayrılan yeşil-siyahlılar puanını 26'ya yükseltti. Gazişehir Gaziantep ise 38 puanda kaldı.

Stat: Gaziantep

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Oğuz Kağan Çalışır, Selahattin Altay

Gazişehir Gaziantep: Stackhowiak, Ahmet Kesim, Tugay Kaçar, Jefferson, Özgür Can Özcan, Gökhan Alsan, Del Valle, Muhammed Himmet Ertürk (Dk. 78 Webo), Uğur Akdemir (Dk. 45 Serdar Deliktaş - Dk. 68 Segbefia), Özgür Özkaya, Sinan Osmanoğlu

Denizlispor: Asil Kaan Güler, Ziya Alkurt(Dk. 40 Barış Örücü), Kappel, Burak Altıparmak, Taşkın İlter (Dk. 81 Lazic), Hasan Kılıç, Cenk Güvenç, Alperen Babacan, Aissati, Kerem Can Akyüz, Eze (Dk. 46 Mehmet Akyüz)

Goller: Dk. 76 ve 82 Mehmet Akyüz (Denizlispor)

Kırmızı kart: Dk. 52 Tugay Kaçar (Gazişehir Gaziantep)

Sarı kartlar: Dk. 28 Eze, Dk. 44 Barış Örücü, Dk. 54 Hasan Kılıç, Dk. 90 Ahmet Kesim (Denizlispor), Dk. 39 Uğur Akdemir, Dk. 54 Özgür Can Özcan, Dk. 79 Segbefia (Gazişehir Gaziantep)

MAÇTAN DAKİKALAR

8.dakikada Vella’nın sol kanattan içeri çevirdiği topa Özgürcan ceza alanı içinde dokunamadı.

12.dakikada Valla’nin sol kanattan ortasına arka direkte Himmet kafa ile dokundu. Defansa çarpan top az farkla kornere çıktı.

22.dakikada Valle’nin ortasında arka direkte boş durumdaki Özgürcan’ın kafa vuruşu az farkla yandan auta çıktı.

4.dakikada Himmet’in pasında sağ çaprazda topla buluşan Özgürcan ceza alanı

dışından sert ve yerden vurdu, top auta çıktı.

47.dakikasında Gökhan’ın içeri çevirdiği topu ceza alanı için de kontrol eden Özgürcan’ın

vuruşu üstten auta çıktı.

50’nci dakikada ceza alanı ön çizgisinde topla buluşan Tugay’ın şutu az farkla auta çıktı.

59’uncu dakikada sağ kanatta serbest vuruş kazanan Gazişehir Gaziantep’te topun başına Gökhan geçti. Bu oyuncunun ceza alanına gönderdiği topa iyi yükselen Sinan kafayla vurdu. Top kaleci Asil’de kaldı. 64.dakikada Denizlispor’un kontra atağında Mehmet Akyüz, Aissati’den aldığı topu ceza alanı dışından kullandı. Yerden vuruşu kaleci Stachowiak’ta kaldı.

76’ncı dakikada gelişen Denizlispor atağında İsmail’in sol kanata gönderdiği topla buluşan Mehmet rakiplerini geçerek ceza alanı içine girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Mehmet’in vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

82’nci dakikada sağ kanattan gelişen Denizlispor atağında topla ceza alanı yan çizgisine kadar gelen Barış pasını aktardı. Savunmada Sinan’ın uzaklaştırmaya çalıştığı top Mehmet Akyüz’ün önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.86.dakikasında Denizlispor atağında defanstan sıyrılan Aissati altı pas üzerindeki Mehmet Akyüz’ü gördü. Topuğuyla golü yapmak isteyen Mehmet, kaleci Stackhowiak’a takıldı.

88.dakikada Barış Örücü’nün ceza alanı ön çizgisi üzerinden vuruşu kalecide kaldı.

90+2.dakikada Mehmet Akyüz’ün sürüklediği atakta ceza alanı için de topla buluşan Barış Örücü’nün sert şutu üst direkte patladı.