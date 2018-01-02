Haber: Esra Öztürk

U-19 Elit Liginin 17. Haftasında Denizlispor, Boluspor’u konuk etti. Mücadele Denizli Honaz İlçe Stadında oynandı. Mücadele Alper ve Baran’ın karşılık golleriyle 1-1 sona erdi. Denizlispor 13 puanla 17.sırada yer alırken, Boluspor takımı 22 puanla 11.sırada kaldı. Düdük İbrahim Ethem Potuktaydı. İlk yarıya etkili ve istekli başlayan taraf temsilcimiz Boluspor oldu. Aradığı golü 37. dakikada Alper Utarın ayağından çıkan şutun fileleri havalandırmasıyla bulan temsilcimiz ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi. İkinci yarıya etkili başlayan ev sahibi takım baskılarını arttırdı. 60. dakikada Baran Berkay Karpuzun attığı golle eşitliği yakalamayı başaran Denizlispor skoru 1-1’e getirdi. Maçta başka önemli pozisyon yaşanmadı. 1-1’lik skorla sahadan ayrılan takımlar 1’er puanla yetindi. Boluspor 18. Haftada Akın Çorap Giresunpor’a konuk olacak. Denizlispor 18. Haftayı maç yapmadan geçecek.

Goller: 37. DK Alper Utar(Boluspor), 60. DK Baran Berkay Karpuz(Denizlispor)

Hakemler: İbrahim Ethem Potuk (Baş Hakem)** Serhat Pehlivanlı (1. Yardımcı Hakem)** Hasan Hüseyin Ayhan(2. Yardımcı Hakem)** Seda Göçhan(4. Hakem)**

Boluspor İlk 11:

1 Mert Ulaş Tüy** 3 Yahya Emre Demirok** 4 Mert Meriç Köstereli** 15 Alperen Utar** 5 Erkan Süer** 17 Ömer Azman** 18 Ahmet Onur Doğukut** 20 Ömer Faruk Orhan** 22 Kayra Emir Turgut** 23 Tunahan Subaşı** 24 Ahmet Talha Kelebek**

Denizlispor İlk 11:

12 Abdulkadir Sünger** 2 Mehmet İlhan** 3 Murathan Sütçü** 4 Yunus Emre Karakaya** 5 Semih Tok** 6 Emre Furkan Kılıç** 7 Yağız Taha Ok** 8 Zeki Özvatan** 9 Baran Berkay Karpuz** 10 Asım Aksungur** Kamil Kölgekaya**