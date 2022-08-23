Denizli’de kazanan yok

Haber: Erdal Tanrıverdi

Denizli Atatürk Stadında oynanan mücadelede her iki ekip de girdiği pozisyonlardan skor üretemedi ve müsabaka başladığı gibi 0-0 sona erdi. Bu arada Çaykur Rizespor'da Alper Potuk'un 90+6'da filelere gönderdiği top, VAR incelemesi sonrası gol değeri kazanmadı.

Altaş Denizlispor, bu sezonki ilk puanını alırken Çaykur Rizespor ise puanını 2'ye yükseltti.

Maçtan dakikalar

13. dakikada ceza sahası ön çizgisinde Sefa'nın vurduğu top, savunmada bekleyen Oğuz'a çarptıktan sonra uzaklaştırıldı.

31. dakikada penaltı noktasında Miya'nın vurduğu top, araya giren Oğuz'a çarptı. Atağın devamında dönen topu ön çizgide kontrol eden Grahovac'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Hüseyin'de kaldı.

40. dakikada sağ kanattan Emre'nin açtığı ortada araya giren Gökhan Gönül, topu son anda kafayla vurarak arka kale direğinin dibinden kornere gönderdi.

62. dakikada rakibini çalımlayarak ceza sahası içine giren Bekircan'ın kaleye vurduğu sert topu file bekçisi son anda uzanarak kornere gönderdi.

75. dakikada Schwechlen'in sol kanattan yaptığı ortada Mayi'nin iyi yükselerek vurduğu topu, kaleci parmaklarıyla üst direkten kornere attı.

90. dakikada Ç. Rizespor'da karambolden dönen topu önünde bulan Alper, meşin yuvarlağı yakın mesafeden ağlarla buluşturdu. VAR'dan gelen uyarı sonrası hakem Kutluhan Bilgiç, elle oynama gerekçesiyle golü iptal etti.

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Bersan Duran, Kemal Elmas

Altaş Denizlispor: Hüseyin Altıntaş, Hakan Çinemre, Mayi, Okan Derici (Dk. 67 Asım Hamzaçebi), Bekir Turaç Böke (Dk. 87 Oğuzhan Sarı), Oğuz Yılmaz, Schwechlen, Gökhan Süzen (Dk. 88 Muhammet Özkal), Emre Sağlık, Muhammed Gönülaçar, Mustafa Çeçenoğlu (Dk. 88 Berkant Gündem)

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Gökhan Gönül (Dk. 82 Kerem Kalafat), Grahovac (Dk. 82 Koray Altınay), Den Hurk, Sefa Yılmaz (Dk. 65 Emircan Altıntaş), Benhur Keser, Bahadır Öztürk, Miya (Dk. 58 Alper Potuk), Emirhan Topçu, Ercan Coşkun, Papa (Dk. 82 Mithat Pala)

Sarı kartlar: Dk. 34 Sefa Yılmaz, Dk. Miya 54, Dk. 77 Alper Potuk, Dk. 88 Kerem Kalafat, Dk. 90+2 Emirhan Topçu, Dk. 90+9 Emircan Altıntaş (Çaykur Rizespor), Dk. 71 Oğuz Yılmaz (Altaş Denizlispor)