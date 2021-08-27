Denizlispor'da mağlubiyete prim

Haber: Ceylan Beykoz

Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, futbolculara yönelik yaptığı konuşmada Manisa FK karşısında sahada gösterilen üstün mücadeleden dolayı futbolcuları tebrik etti.

Aleyhlerine verilen penaltı pozisyonunun tartışmaya açık olduğunu belirten Başkan Uz, "Sahada gösterilen performans ve emeğinizden dolayı her birinize tek tek teşekkür ediyorum. Sahada gösterdiğiniz mücadelenin karşılığını puan olarak alamadınız ancak bizler yönetim kurulu olarak sizlere 5'er bin TL prim dağıtmak istiyoruz. Bu istek ve arzunuzun sezon boyunca devam etmesini sizlerden bekliyoruz" diye konuştu.

Genç ağırlıklı bir kadro ile sahaya çıkan Denizlispor’da gösterilen mücadeleye prim verilmesi futbolcular tarafından mutlulukla karşılandı. Başkan Mehmet Uz, genç oyunculara ve oluşturulan kadroya çok güvendiğini belirterek, oyunculara dağıtılan primin onurlu mücadele ve gösterilen üstün performansa verildiğini belirtti.