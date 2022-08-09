Denizlispor, Eyüpspor deplasmanına hazır

Haber: Süleyman Kurt

Hazırlıklarına son sürat devam eden yeşil-siyahlılarda Başkan Mehmet Uz, sezona puan ya da puanlarla başlayacaklarını söyledi. Geçen sezonki kadroyu koruduklarını vurgulayan Uz, "En büyük güvencemiz ise Mesut Bakkal hocamız. Kendisiyle devam etmekten dolayı mutluyuz. 25 Haziran'dan bu yana yoğun bir çalışma temposu içerisinde olan takımımız, Burdur kampı ve oynanan hazırlık maçlarında eksikleri görme ve bunları giderme konusunda fırsat buldu" dedi.

Ligin ilk haftasında çok önemli transferler yapan Eyüpspor’la deplasmanda karşılaşacaklarını ifade eden başkan Uz, "Sezon öncesi iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Birlikte oynama alışkanlığı olan ve birbirini iyi tanıyan oyuncularımızın sahada en iyi mücadeleyi vereceklerinden şüphem yok. İlk maçımızdan puan ya da puanlarla dönerek sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. İnşallah sahadan istediğini alarak ayrılan takım biz oluruz" diye konuştu.

Mehmet Uz, yeni sezonun Türk futbolunun gelişmesine katkı sağlamasını dilediğini belirterek, "Kazasız, belasız, futbolseverlerin futbol heyecanını dilediği gibi yaşadığı bir sezon olmasını diliyor, tüm takımlara başarılar diliyorum" yorumunu yaptı. Denizli'de sakatlıkları bulunan Ömer Şişmanoğlu, Djedje ve Erdal maça yetiştirilmeye çalışılıyor.