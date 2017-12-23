Haber: Esra Öztürk

Denizlispor takımı evinde oynadığı 8 maçta topladığı 10 puanla 15.sırada yer alıyor. Denizli takımı bu maçlarda 4 mağlubiyet, 3 galibiyet alırken 1 maçta berabere bitti. Denizlispor sahasında en son ligin 11. Haftasında Altınordu takımına karşı aldı. 4 Aralık Pazar günü Denizli Atatürk Stadyumunda oynanan mücadeleyi Denizli takımı, Ömer Alp Kulga ve Ziya Alkurt’un golleriyle 2-0 kazandı. Denizlispor takımı evinde çıktığı 8 maçta rakip kalelere 6 gol kaydederken, kalesinde 7 gol gördü. Denizlispor takımı sahasında oynadığı maçlarda aldığı sonuçlar şu şekilde;

Denizlispor – İstanbulspor: 0 – 1

Denizlispor – Elazığspor: 2 – 3

Denizlispor – Giresunspor: 0 – 1

Denizlispor – Gazişehir Gaziantep FK: 1 – 0

Denizlispor – Adana Demirspor: 1 – 0

Denizlispor – Altınordu: 2 – 0

Denizlispor – BalıkesirsporBaltok: 0 – 2

Denizlispor – Samsunspor: 0 – 0