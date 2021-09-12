Denizlispor galibiyetle tanıştı

Haber: Aysun Beykoz
TFF 1. Lig'in 4. haftasında Eyüpspor ile Denizlispor kozlarını paylaştı.
Eyüp Stadı'nda oynanan mücadelede Kadir Sağlam düdük çaldı. TRT Spor'dan naklen yayınlanan karşılaşmayı Denizlispor, 58. dakikada Ömer Şişmanoğlu ve 90+6'da penaltıdan Muğdat Çelik'in attığı gollerle 2-0 kazandı.
Bu sonuçla ligdeki ilk galibiyetini alan Denizlispor, maç fazlası ve averajla 14. sıraya yükseldi.
4. haftaya 3'te 3 yaparak gelen ve ilk mağlubiyetini Denizlispor karşısında alan Eyüpspor ise maç fazlasıyla 3. sırada yer aldı.
Stat: Eyüp
Hakemler: Kadir Sağlam, Emrah Ünal, Niyazi Atakan Ataseven
Eyüpspor: Emrullah Şalk, Uğur Akdemir, Mezague, Yalçın Kılınç, Bülent Uzun, Bekir Yılmaz, Taşkın İlter (Dk. 62
Muhammed Akarslan), Cenk Ahmet Alkılıç, Timur Temeltaş (Dk. 61 Gökcan Kaya), Caner Bağ (Dk. 62 Stancu), Umut Bulut
Denizlispor: Stackowiak, Özer Özdemir, Oğuz Yılmaz, Schwechlen, Gökhan Süzen, Mustafa Çeçenoğlu, Aissati (Dk. 61 Okan Derici), Muhammed Gönülaçar, Djedje (Dk. 81 Onazi), Darri (Dk. 61 Tusha), Ömer Şişmanoğlu (Dk. 72 Muğdat Çelik)
Gol: Dk. 57 Ömer Şişmanoğlu, Dk. 90+6 Muğdat Çelik (Penaltıdan) (Denizlispor)
Sarı kartlar: Dk. 42 Umut Bulut, Dk. 70 Bekir Yılmaz, Dk. 86 Yalçın Kılınç (Eyüpspor), Dk. 70 Oğuz Yılmaz, Dk. 90+1 Muhammed Gönülaçar (Denizlispor)