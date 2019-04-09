Denizlispor maçının biletleri satışta

Haber: Gönül Olutürk

Boluspor’un Spor Toto 1. Lig 29. haftasında 13 Nisan Cumartesi günü saat 19:30’da Denizlispor ile Denizli Atatürk Bahçeşehir Koleji Stadyumu’nda oynayacağı karşılaşmanın biletleri Passolig tarafından dün saat 11:00’da satışa sunuldu. Karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde; Gold ve VIP : 100 TL Kapalı B Üst ve D Üst : 35 TL Kapalı A ve E Üst : 25 TL Kapalı A ve E Alt : 25 TL Maraton : 15 TL Kale Arkası : 10 TL Misafir : 10 TL Taraftarlar biletlerini //www.passo.com.tr/ üzerinden, Passo Mobil uygulamasından ve Denizli Atatürk Bahçeşehir Koleji Stadyumu önündeki Passolig gişelerinden alabilir. Passolig gişeleri Pazar günü dahil olmak üzere 09:00-18:00 saatleri arasında hizmet veriyor.