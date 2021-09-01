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Denizlispor, Ömer Şişmanoğlu'nu transfer etti

TFF 1'inci Lig'de transfer yasağını kaldırdıktan sonra toplam 14 takviye yapan Denizlispor, 32 yaşındaki forvet oyuncusu Ömer Şişmanoğlu ile de anlaşmaya vardı.

Denizlispor, Ömer Şişmanoğlu'nu transfer etti

Haber: Ceylan Beykoz

TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, 32 yaşındaki deneyimli santrfor Ömer Şişmanoğlu'nu kadrosuna kattı.

1+1 yıllık sözleşme

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Tuzlaspor forması giyen 32 yaşındaki Ömer Şişmanoğlu ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Oyuncunun, kulüp başkanı Mehmet Uz'un da katılımıyla tesislerde sözleşme imzaladığı bildirilen açıklamada, "Ömer Şişmanoğlu'na 'Hoş geldin.' diyor, yeşil-siyah formamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Ömer Şişmanoğlu, Beşiktaş, Antalyaspor, Eskişehirspor, Konyaspor, Kayserispor, Yeni Malatyaspor, Göztepe ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor gibi kulüplerde forma giymişti.

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