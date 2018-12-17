Haber: Gökhan Aksoy

Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Denizlispor, deplasmanda Kardemir Karabükspor'u 3-2 yendi. Ligdeki puanını 33'e yükselten Denizlispor, iki maçlık beraberlik serisinden sonra 3 puanı hatırladı. Denizlispor mücadelenin 3. dakikasında Recep Niyaz'ın golüyle 1-0 öne geçti. Karşılaşmada dakikalar 15'i gösterdiğinde Denizlispor, Ziya Alkurt'un golüyle skoru 2-0'a getirdi. Denizlispor, 23. dakikada Burak Çalık'ın golüyle farkı 3'e çıkarırken Karabükspor, 25. dakikada Yusuf ile cevap verdi. İlk yarı 3-1'lik skorla tamamlanırken mücadelenin ikinci yarısında tek gol oldu. Karabükspor Berk Kervamkıran'la farkı 2'ye indirse de kalan dakikalarda başka gol olmayınca Denizlispor maçı 3-2 kazandı. Bu sonucun ardından Denizlispor puanını 33'e yükselterek 38 puanlı lider Gençlerbirliği'ni takibini sürdürdü.

STAT: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

HAKEMLER: Emre Malok, Oğuz Kağan Çalışır, Murat Altan

KARDEMİR KARABÜKSPOR: Furkan Kaçar, Ali Kemal Yılmaz, Arda Belen, Can Sıkılmaz, Abdullah Sezgin, Berk Kervankıran, Hüseyin Topbaş, Emre Eser, Ahmet Karadayı, Batuhan Kurt (Dk. 73 Arif Bostancı), Yusuf Akbulut

DENİZLİSPOR: Stackhowiak, Abdülkerim Bardakcı, Furkan Şeker, Taha Can Velioğlu, Kerem Can Akyüz, Burak Çalık (Dk. 87 Seddar Karaman), Recep Niyaz, Mehmet Akyüz (Dk. 45 Tisdell), Deniz Vural, Mbamba (Dk. 46 Burak Altıparmak), Ziya Alkurt

GOLLER: Dk. 3 Recep Niyaz, Dk. 15 Ziya Alkurt, Dk. 23 Burak Çalık (Denizlispor), Dk. 25 Yusuf Akbulut, Dk. 46 Berk Kervankıran (Kardemir Karabükspor)

SARI KARTLAR: Dk. 49 Ali Kemal Yılmaz, Dk. 53 Berk Kervankıran, Dk. 59 Batuhan Kurt, Dk. 64 Emre Eser, Dk. 67 Yusuf Akbulut, Dk. 74 Ahmet Karadayı (Kardemir Karabükspor), Dk. 76 Recep Niyaz (Denizlispor)

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada sağ kanattan içeriye yerden gönderilen ortada savunmadan dönen topu ceza sahası içinde önünde bulunan Recep Niyaz'ın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

15. dakikada sol kanattan Furkan'ın ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Ziya'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-2

23. dakikada ara pasla ile sol kanatta topla buluşan Burak Çalık, çaprazdan ceza sahasına girerek yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-3

25. dakikada sol kanattan gelişen atakta penaltı çizgisi üzerinde topla buluşan Yusuf'un plase vuruşunda top kalecinin sağından ağlarla buluştu. 1-3

46. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Yusuf'un geriye doğru pasında Berk, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-3