Denizlispor’da kayyum tehlikesi!

2020-21 sezonun sonunda Süper Lig’den düşen Denizlispor’da sıkıntılı günler yaşanıyor. TFF 1. Lig’de mücadele edecek Yeşil-siyahlı kulüpte belirsizlik nedeniyle hazırlıklara başlanamadı. Kulübün olağan genel kurulunda başkan adayı çıkmadı.

Denizlispor'un borcu adayları korkutuyor

16 Haziran'da yapılan kongrede transfer yasağı ve borç yükünün fazla olması nedeniyle kimse yönetime talip olmak istemedi. Denizlispor'da mevcut yönetime verilen 2 haftalık süre ise bu hafta içi sona erecek.

Denizlispor için son tarih 1 Temmuz

Yönetim açısından büyük bir belirsizliğe sürüklenen Ege ekibinde görevi bıraktıklarını açıklayan mevcut yönetim geçen süre zarfında yeni bir kongre kararı da almadı. 1 Temmuz’a kadar kalan 3 günlük süre içerisinde yönetime aday çıkmazsa Denizlispor kayyuma devredilecek.