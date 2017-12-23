Haber: Esra Öztürk

Denizlispor Kulübü Başkan Yardımcısı Taner Atilla, yaptığı açıklamada, futbolcu ile yapılan görüşmenin ardından alacaklarının ödendiğini ve sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini bildirdi. Denizlispor’da iki sezondur forma giyen Moritz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Her şey için teşekkür ederim. Bol şanslar size Horoz." ifadelerini kullandı. Bu sezon TFF 1. Lig’de 12 maçta 528 dakika sahada kalan Moritz, 2 gol atmıştı. Denizlispor Kulübü konuyla ilgili olarak resmi sitesinden yaptığı açıklamada “Yönetim Kurulumuzun aldığı kararla AndreMoritz’in sözleşmesi karşılıklı görüşülerek fesh edilmiştir. AndreMoritz’in toplam 300.000 TL olan alacağı olmasına rağmen yapılan görüşmeler sonucunda kendisine 200.000 TL karşılığında feshi kararlaştırılmıştır. 100.000 TL’si peşin olarak ödenmiş olup, 100.000 TL’si 31.01.2018 tarihine kadar ödenecektir. Bu görüşmeler sırasında kulübümüze kolaylıklar sağlayan AndreMoritz, "Geçen yıldan kalan 80.000 Euro alacağımı bile siz ödediniz. Bu yüzden sizlere zorluk çıkartmak gibi bir düşüncem olamaz" dedi. AndreMoritz’e takımımıza verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, kendisine bundan sonraki mesleki yaşamında başarılar dileriz” dedi