Denizlispor’da sakatlar düzeliyor

Haber: C. Kutay Aykan

Spor Toto 1. Lig'de sezonun ilk yarısını 16 puanla hedefinin 4 puan gerisinde düşme hattında tamamlayan Altaş Denizlispor'da sakat futbolcuların çokluğu takımı etkilerken, bazı futbolcuların ikinci yarıdaki ilk maçta Bandırmaspor randevusuna yetişebileceği belirtildi. Ege ekibinde adale sakatlığı bulunan futbolculardan kaptan Oğuz, Ömer ve Hakan'ın hafta başından takımla çalışmalara başlayacağı belirtildi. Sakatlıkları devam eden Mayi, İlhan, Muğdat, Aissati, kaleci Stackhowiak ile Erzurum maçında kırmızı kart gören Darri ve sarı kart sayısı 4'e ulaşan Mustafa Çeçenoğlu, Bandırmaspor karşılaşmasında oynayamayacak.

Necip İrdem: Ayağa Kalkacağız

Futbol şube sorumlusu Necip İrdem, "İkinci yarı bizim için bambaşka olacak. Yükümüz ağır, yolumuz uzun. Denizli hak ettiği yerde olacak ve olmaya devam edecektir" dedi.