Haber: Gönül Olutürk

Denizlispor’da,BŞB Erzurum maçında sakatlandıkları için oyundan alınan 3 futbolcu Kerem Can Akyüz, İsmail Haktan ve Ziya Alkurt, kulüp fizyoterapisti eşliğinde özel kas ultrasonu çekimi için İzmir’e gittiler. Çıkan rapora göre Ziya’da zorlamaya bağlı kanama, Kerem Can’da ise ödeme bağlı kanama tespit edildi. İki futbolcunun 2-3 hafta forma giyemeyeceği, İsmail Haktan’ın Altınordu maçına yetişebileceği belirtildi. Öte yandan sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışan Eze, takımla birlikte çalışmalara katıldı.