Haber: Semih Baykal

Kulübü yaptığı açıklamada, Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasındaki Çaykur Rizespor maçına hakem Suat Arslanboğa'nın atanmasının camiada endişeye neden olduğu belirtildi.Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 14 Nisan Cumartesi günü yapılacak Denizlispor-Çaykur Rizespor mücadelesine atanan hakem Suat Arslanboğa'nın, tarafsız maç yöneteceğine dair şüphelerin bulunduğu ifade edildi. Denizlispor Kulübü’nün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada “"Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'nın bugün açıkladığı hakem atamaları camiamızda büyük endişe duyulmasına neden olmuştur. Bu hafta oynayacağımız Çaykur Rizespor karşılaşmasının orta hakemi olarak atanan Eskişehir bölgesi hakemi Suat Arslanboğa'nın tarafsız bir maç yöneteceğine dair taraftarlarımızın ciddi şüpheleri bulunmaktadır. Türkiye Futbol Federasyonu, MHK ve ilgili tüm kuruluşların bu yanlıştan acilen dönmesi gerekmektedir. Ligimizin sonuna yaklaşırken final maçı niteliği taşıyan önemli karşılaşmaların aynı saatte oynanması gerektiğini hatırlatırız. Futbolu yönetenlerden yegane beklentimiz, Türk futbolunda adil bir yarışma ortamını sağlamalarıdır" ifadelerine yer verildi.