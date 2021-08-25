Denizlispor’dan orta sahaya iki takviye

Haber: Ceylan Beykoz

Transfer yasağını kaldırdıktan sonra hız kesmeden takviyelere devam eden Denizlispor, Muğdat Çelik’ten sonra bir yeni transferini daha duyurdu. Yeşil siyahlı ekip, son olarak Adana Demirspor Kulübü’nde oynayan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Bünyamin Balat ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı.

Denizlispor ayrıca son olarak Tarsus İdman Yurdu forması giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Asım Hamzaçebi ile de 4 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon TFF 2'nci Lig ekiplerinden Tarsus'ta 21 maçta oynayan genç futbolcu, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlenen törende kendisini 4 yıllığına yeşil-siyahlı ekibe bağlayan sözleşmeye imza attı.