Denizlispor’un sağlık sponsoru belli oldu

Spor Toto 1. Lig’de mücadele eden Denizlispor’un yeni sezonda sağlık sponsorunun Denizli Tekden Hastanesi olduğu açıklandı.

Denizlispor’un sağlık sponsoru belli oldu

Haber: Erdal Tanrıverdi

Spor Toto 1. Lig ekibi Altaş Denizlispor'un 2022-2023 sezonu sağlık sponsoru Denizli Tekden Hastanesi oldu. Tekden Hastanesi'nde düzenlenen protokol imza törenine Kulüp Başkanı Mehmet Uz, Denizli Tekden Hastanesi Genel Müdürü Kemal Akcan, Genel Müdür Yardımcısı ve Denizlispor yönetim kurulu üyesi Cemal Işık ile Başhekim Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Tekin katıldı.

"Hayırlısı olsun"

Denizli ekibinin Kulüp Başkanı Mehmet Uz, desteklerinden dolayı Denizli Tekden Hastanesi yönetimine teşekkür ederek, anlaşmanın hayırlı olması temennisinde bulundu. Anlaşmanın bir yıllık yapıldığı öğrenildi.

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