Denizli’ye Gençlik ve Spor Yatırımları

Haber: Ceylan Beykoz

Bakan Kasapoğlu, Ege'nin, Türkiye'nin yükselen yıldızı Denizli'yi her alanda olduğu gibi gençliğiyle ve sporuyla da farklı noktalara taşıyacaklarını kaydetti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Denizli Milletvekilleri Nilgün Ök, Şahin Tin, Ahmet Yıldız, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile ilçe belediye başkanlarını kabul etti.

Bakanlık merkez binada gerçekleşen görüşmede, Bakan Kasapoğlu, Denizli'ye olan sevgisini anlatarak, "Bugün günlerden Denizli. Bu bakanlık Denizli'nin de bakanlığı. Sizleri bakanlığımızda ağırlamaktan heyecan duyuyorum. Denizli her zaman üreten, en güçlü şekilde emeğini alın terini tüm dünyaya ispatlamış bir şehir. Gençleriyle, kadınlarıyla tüm halkıyla... Bu şehrin yarınlara olan yürüyüşünde gençlik ve spor yatırımlarını çok önemli bir yer ediniyor. Ege'nin, Türkiye'nin yükselen yıldızı Denizli'yi her alanda olduğu gibi gençliğiyle ve sporuyla da farklı noktalara taşıyacağız. Protokolümüz, bugünlerimiz ve yarınlarımız için, hayırlı uğurlu olsun" diyer konuştu.

‘’Türkiye destan yazıyor’’

Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin bir mücadele içinde olduğunu vurgularken, şunları kaydetti:

"Bu mücadelede her alanda güçlü bir mücadele var. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde enerjisiyle, sanayisiyle, ekonomisiyle, dış politikadaki duruşuyla, eğitimiyle, sağlığıyla her alanda bir devrim var. Bu devrim, bir destan mücadelesi. Destan yazıyor Türkiye. Bir kahramanlık mücadelesini ortaya koyuyor. Şükürler olsun ki sporda da gençlikte de her alanda iddialı olan gençler yetişiyor. Gümbür gümbür gelen sporcularımız ve gençlerimiz var. Sayın Cumhurbaşkanımızın ısrarıyla, birilerinin her zamanki gibi karşı çıkmasına rağmen genç vekillerimiz bizi mecliste temsil ediyorlar. Genç yöneticiler, bilim insanları her alanda kendilerini donanımlı bir şekilde yarınlara hazırlıyor. Hamdolsun Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle tüm kabinemiz, tüm kurumlar kuruluşlar, siyaset camiası, bu kutsal emanet yarınlarda omuzlayacak gençlerimizin yanında olmaya devam edecek. O yüzden gençlik bizim en büyük umudumuz. Sadece Türkiye için değil insanlık için de bu umut."

Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin güçlü yürüyüşünün her alanda sürdüğünü dile getirerek, "Birileri tabii ki Türkiye'nin kendi destanını kendisinin yazmasından memnun değil. Birileri Türkiye'yle baş edememesinden memnun değil. Onlar memnun olsalar da memnun olmasalar da Türkiye'nin güçlü yürüyüşü, Türk gençliğinin inandığı yolda Recep Tayyip Erdoğan'la yürüyüşü inşallah güçlü bir şekilde bir ve berabere olarak devam edecek. Buna inanıyorum" dedi.

‘’7/24 spor felsefesiyle halkımızın tesislere erişimini çok önemsiyoruz’’

Gençleri her alanda destekleyeceklerini ve yerel yönetimlerle iş birliğini önemsediklerini kaydeden Bakan Kasapoğlu, "Öncelikle büyükşehir belediyesi amatör sporlar için ortaya koydu bir vizyon var. Engelsiz yaşam merkezi, Denizli'nin tüm engelli vatandaşlarına hitap edecek. Geleneksel spor tesislerimiz, havuzumuz halkımızın hizmetinde olacak. 7/24 spor felsefesiyle halkımızın tesislere erişimini çok önemsiyoruz. Kadın odaklı spor politikasıyla da kadınlarımızın tesislerimizden öncelikle faydalanmasında kararlı olduğumuzu belirtmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Bakan Kasapoğlu, sporun tüm kötülüklerin ilacı olduğunu vurgulayarak, "Önem verdiğimiz noktalardan birisi pek çok amaçlı kullanılacak semt sahaları. Denizli'mizin köylerine kadar yaygınlaştıracağız. Bizler Türkiye'nin yarınlarına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Denizli'nin o güzel ev sahipliği hala tadı damağımızda" diye konuştu.