Deplasman da hasret devam ediyor

Deplasmanda hasret devam ediyor

Spor toto 1. Ligin 25.haftasında deplasmanda Giresunspor'a konuk olan Boluspor sahadan 3-1 mağlup ayrılan taraf oldu.

Haber : Gökhan Aksoy

Spor Toto 1. Lig'in 25.haftasında Boluspor deplasmanda Giresunspor ile karşı karşıya geldi. Giresun Atatürk Stadı'nda oynanan maçta gülen taraf 3-1'lik skorla Giresunspor oldu.

Giresunspor 29. dakikada Muhammet Reis'in attığı golle 1-0 öne geçti. Maçın 6.dakikasında Boluspor'da oynayan İshak Çakmak kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Penaltı pozisyonunu ise 6.dakikada Dauda değerlendiremedi. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 tamamlandı.

Karşılaşmanın 55. dakikasında Muhammet Reis sahneye çıktı ve skoru 2-0'a taşıdı. Muhammet Reis takımının ve kendisinin ikinci golünü kaydetti. Boluspor'un golünü 77.dakikada Özgür Can Özcan kaydetti. Perdeyi kapatan isim ise 88. dakikada Muhammet Reis oldu. Maçta başka gol olmadı ve mücadeleyi Giresunspor takimi 3-1 kazanan taraf oldu.

Alınan bu sonucun ardından 12 maçtır galibiyete hasret kalan Giresunspor 26 puana ulaşırken, Boluspor ise 32 puanla haftayı tamamladı.

Spor Toto 1. Lig'de gelecek hafta Giresunspor evinde İstanbulspor ile karşılaşacak. Boluspor da evinde Balıkesirspor ile karşı karşıya gelecek.

Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2019, 17:27