Deplasman Özlemi Bitecek mi?

Haber: Volkan Yılmaz

Son 6 haftada aldığı kötü sonuçlarla tekrar düşüşe geçen Boluspor kazanma hasretini sona erdirmek için sahaya çıkıyor. Çıkış arayan Boluspor 22 Aralık Cumartesi günü saat 19.00’da Spor Toto Akhisar Stadyumu’nda şampiyonluk mücadelesi veren Akhisarspor’a konuk oluyor. Düşme hattındaki Boluspor için olduğu kadar zorlu mücadele şampiyonluk mücadelesi veren Ege ekibi için de hayati öneme sahip. Kırmızı-beyazlılar zorlu maçtan 3 puan alarak ligde üst sıralara doğru çıkmanın planlarını yapıyor. Boluspor dün sabah yaptığı ter idmanı ile maçın hazırlıklarını tamamladı ve Manisa’ya hareket etti. Boluspor’da sakat futbolculardan Mustafa Eskihellaç, Mustafa Durak, Hakan Arslan ve Burak Bekaroğlu takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü. Zorlu maç öncesi Akhisarspor’un iç sahadaki başarılı performansı dikkat çekiyor. Akhisarspor iç sahada 7 maçtan, 5 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrılarak başarılı bir grafik çizdi. Boluspor ise tam 13 aydır deplasmanda kazanamayarak camiada tedirginlik yarattı. 2 takımın mücadelesi Bein Max 1’den naklen yayınlanacak. Haftanın en kritik maçlarından biri olarak görünen mücadeleyi Onur Özütoprak yönetecek. Boluspor ile Akhisarspor arasında ligde ve kupada toplam 6 maçta denge göze çarpıyor. Bu mücadelelerin ikisini ev sahibi ekip, ikisini Boluspor kazanırken, 2 maç ise beraberlikle tamamlandı.