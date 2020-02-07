Deplasman Şanssızlığı Bitecek mi?

Haber: Volkan Yılmaz

Son 3 haftada aldığı 2 puanla tekrar düşme potasından kurtulamayan Boluspor deplasmanda kazanma hasretini sona erdirmek için sahaya çıkıyor. Çıkış arayan Boluspor Şubat Pazar günü saat 19.00’da İzmir Bornova Stadyumu’nda ligde play-off mücadelesi veren Altay’A konuk oluyor. Boluspor için olduğu kadar zorlu mücadele şampiyonluk hedefleyen Altay için de hayati öneme sahip. Ligde kalmak isteyen Kırmızı-beyazlılar zorlu maçtan 3 puan alarak üst sıralara doğru çıkmanın planlarını yapıyor. Boluspor dün sabah yaptığı ter idmanı ile maçın hazırlıklarını tamamladı ve maç saatini beklemeye başladı. Boluspor’da sakat ve cezalı oyuncunun olmaması moralleri yerine getirdi. Zorlu maç öncesi İzmir ekibi 10 iç saha maçının 4’ünü kazanırken 3’ünde berabere kalarak, 3’ünde de mağlup oldu. Boluspor deplasmanda 15 aydır kazanamıyor. 2 takımın mücadelesi Bein Max 1’den naklen yayınlanacak. Haftanın en kritik maçlarından biri olarak görünen mücadeleyi Erkan Özdamar yönetecek. Boluspor ile Altay arasında daha önce oynanan son 5 maçın sadece 1’ini kırmızı-beyazlılar ikisini ise ev sahibi ekip kazandı. 2 maç ise beraberlikle noktalandı.