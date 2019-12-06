Deplasman Şanssızlığı Bitecek mi?

Haber: Volkan Yılmaz

Son 3 haftada aldığı 2 puanla tekrar düşüşe geçen Boluspor deplasmanda kazanma hasretini sona erdirmek için sahaya çıkıyor. Çıkış arayan Boluspor 7 Aralık Cumartesi günü saat 14.00’te Antakya Atatürk Stadyumu’nda lig lideri Hatayspor’a konuk oluyor. Boluspor için olduğu kadar zorlu mücadele şampiyonluk hedefleyen Hatayspor için de hayati öneme sahip. Ligde ilk Kırmızı-beyazlılar zorlu maçtan 3 puan alarak üst sıralara doğru çıkmanın planlarını yapıyor. Boluspor dün sabah yaptığı ter idmanı ile maçın hazırlıklarını tamamladı ve maç saatini beklemeye başladı. Boluspor’da sakat futbolculardan Bilal’in forma giymesi beklenirken, Hakan Arslan ve Mustafa Durak takımı yalnız bırakan isimler olacak. Zorlu maç öncesi Hatay ekibi 6 iç saha maçının 5’ini kazanırken 1’inde berabere kalarak hiç kaybetmedi. Boluspor deplasmanda 13 aydır kazanamıyor. 2 takımın mücadelesi Bein Max 1’den naklen yayınlanacak. Haftanın en kritik maçı olarak görünen mücadeleyi Kadir Sağlam yönetecek. Boluspor ile Hatayspor arasında daha önce oynanan 5 maçın 3’ünü kırmızı-beyazlılar ikisini ise ev sahibi ekip kazandı.