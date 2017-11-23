Haber: Semih Baykal

Ligin 12. Haftasınd deplasmanda Gaziantepspor’u 3-0 gibi farklı bir skorla yenerek moral bulan Boluspor, 13. Haftada 25 Kasım Cumartesi günü saat:14:30’da deplasmanda Elazığspor ile karşılaşacak. Bu karşılaşmadan da 3 puanla ayrılarak üst sıralara çıkmayı hedefleyen Boluspor’un deplasman sponsorları da belli oldu. Kırmızı beyazlıların deplasman masraflarını Kulübün Başkan Yardımcısı Ercan Albayrak ve Teknoloji Sistemleri Sorumlusu Kayhan Dalman karşılayacak.

Kulüp’de desteklerinden dolayı Sayın Ercan Albayrak (Albayraklar Otomotiv Ltd. Şti.) ve Kayhan Dalman (DGS İnşaat)'a teşekkür etti.