Deplasman sponsoru belli oldu

Spor Toto 1. Ligin 10.haftasında 15 puanla 4.sırada yer alan DyorEX Boluspor, 13 puanla 8.sırada bulunan Samsunspor’un konuğu olacak. 23 Ekim Pazar günü saat 19.00’da Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak maçın sponsoru Yönetim Kurulu Üyesi Hamza Kahraman oldu.

Konuyla ilgili olarak Boluspor, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Spor Toto 1. Lig 10. Haftasında oynayacağımız Yılport Samsunspor karşılaşmasının deplasman masrafları sponsoru Yönetim Kurulu Üyemiz Hamza Kahraman olmuştur. Desteklerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyemiz Hamza Kahraman’a teşekkürlerimizi sunuyoruz.”