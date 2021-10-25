Deplasmanda galip geldik



Haber: Aysun Beykoz

Bolu Belediyespor Hentbol takımı Kadınlar Hentbol 1. Lig 3. Haftasını galibiyetle tamamladı. Konya temsilcisi Hoca Ahmet Yesevi Spor Kulübüne konuk olan Bolu Belediyespor ilk yarısını 11 – 12 önde tamamladığı karşılaşmadan 25 – 30 üstünlükle ayrıldı. Kazandığı maçla galibiyet sayısını ikiye çıkartan Belediyespor, ligde 5.sıraya yükseldi.

Karşılaşmada Sedanur Kurnaz 5 golle takımının en skorer ismi olurken, Kübra Kandemir, Buse Nur Orhan, Aylin Ergin ve İrem Erkara 4er golle galibiyette katkı sağlayan isimler oldu. Bolu Belediyespor Kadın Hentbol takımı ligin 4.hafta karşılaşmasında Antalya Gazi Hentbol takımını ağırlıyor. 1 Kasım Pazartesi günü oynanacak karşılaşma Karaçayır 3000 Kişilik Spor Salonunda Saat 15.00’da oynanacak.

Salon: Konya 75. Yıl Spor Salonu

Hakemler: Uğur Topal-Erhan Bülbüloğlu

Hoca Ahmet Yesevi SK: Nisa, Berra, Rabia, İlayda, Senanur, Sümeyye, Yıldız, Zehra, Tuğba, Zeynep, Esra, Ceren

Antrenörler: Murat Erpolat, Sercan Karaman

Bolu Belediyespor: Kübra, Nurçin, Ceyda, Gülnur, Sudenaz, Sema Şen, Buse Nur, Dilara, Aylin, Sedanur, Hatice, Seda, İrem, Sümeyye, Feyzanur

Antrenörler: Sercan Marangoz, Erhan Özdemir

İlk Yarı sonucu: 11-12