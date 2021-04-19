Deplasmanda hayat var





BeypiliçBoluspordeplasmanda oynadığı maçta üst üste 5 galibiyetini Bandırmaspor karşısında aldı.Kendi sahasına oranla deplasmanda daha iyi bir grafik çizen kırmızı beyazlılar, bu galibiyetle ligde kalmayı garantiledi. Maçın 11. Dakikasında G.Torje’nin golüyle yenik duruma düşen ekibimiz14. dk. penaltıdan Muhammed Gümüşkaya ve 20. dakikada Hamza Gür’ün ayağından bulduğu gollerle devreyi 2-1 önde kapattı. Maçın ikinci yarısında Muhammed Gümüşkaya’nın ayağında bir gol daha bulan ekibimiz maçtan 3-2 galip ayrılmayı başardı.

Kırmızı beyazlı ekibimiz üst üste 5. deplasman galibiyetinialdı.Bandırma deplasmanından 3 puan alarak puanını 38’ e çıkaran kırmızı beyazlı ekibimiz düşme potası ile puan farkını 12’ye çıkardı ve matematiksel olarak ligde kalmayı garantiledi.

Maçtan dakikalar

9. dakikada Feyyaz’ın soldan ortasında Pote’nin kafa vuruşu kaleci Selmani’de kaldı.

11. dakikada Serna’nın pasıyla ceza sahasına giren Torje topu kalecinin bacaklarının arasından filelere yolladı. 1-0

14. dakikada Fethi’nin ortasında Gökay topa elle dokununca hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunu kullanan Muhammed

eşitliği sağladı. 1-1

20. dakikada Araz’ın ceza sahası gerisinden vuruşunda, şutunu kaleci Kurtuluş çeldi. Boşta kalan topu ikinci pozisyonda Hamza filelere

yolladı. 1-2

38. dakikada Torje’nin kısa düşen geri pasını Hamza yakaladı. Hamza’nın şutunu Kurtuluş kornere çeldi.

52. dakikada ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Muhammed topu ağlara gönderdi. 1-3

55. dakikada Torje’den aldığı pasla ceza sahasına giren Pote takımının ikinci golünü kaydetti. 2-3

79. dakikada ceza sahasının dışından serbest vuruşu kullanan RubenRayosSerna topu auta gönderdi.

86. dakikada Muhammed’in pasında Gyasi tek başına rakip ceza sahasına kadar getirdiği topu son anda İshak’ın müdahalesi ile dışarı

attı.

89. dakikada ceza sahası içinde boşta kalan topla buluşan Torje’nin vuruşu Kaleci Selmani’de kaldı

SporToto 1. Lig: RH Bandırmaspor: 2 –B. Boluspor: 3

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Yiğit Arslan , Baran Eraslan , Mert Bulut

RH Bandırmaspor: Kurtuluş Yurt xx, Fırat Arıkan xx, Feyyaz Belen xxx, MickaelFranckPote xx (Yonathan Del Valle dk. 73 xx), Erkan

Taşkıran xx, RubenRayosSerna xx, Selçuk Alibaz xx (Doğan Can Davas dk. 61 xx), Emir Halilovic x (İshak Çakmak dk. 61 xx), Orhan

Ovacıklı xx (Hakan Bilgiç dk. 39 xx), Gökay Güney x (Mehmet Yiğit dk. 46 x), AndreiGabrielTorje xx

Yedekler:Zülküf Özer, Abdurrahim Dursun, Ali Serçek, Rahmi Anıl Başaran

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

BeypiliçBoluspor:GentianSelmani xx, Fethi Özer xxx, Tugay Kaçar xx, Burak Asan xx, Hamza Gür xxx (EdwinGyasi dk. 72 xx), Araz

Abdullayev xx, Muhammed Gümüşkaya xx (Atamer Bilgin dk. 90+3 ?), Ali Keten xx (Emin Bayram dk. 57 x), Arda Köksal xx (Papa

AliquneDiouf dk. 72 x) (MarlonMateus Da Silva dk. 90+3 ?), Aykut Demir xxx, Muhsin Yıldırım xx

Yedekler: Ömer Alıcı, Oğuzhan Berber, Ensar Bilir, Haris Hajdarevic

Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer

Goller:GabrielTorje(dk. 11), MickaelPote (dk. 55) (Bandırmaspor), Muhammed Gümüşkaya (dk. 14 pen. ve 52), Hamza Gür (dk. 20

(BeypiliçBoluspor)

Sarı kartlar: Selçuk Alibaz (Bandırmaspor), Araz Abdullayev, Arda Köksal, Ali Keten, Emin Bayram, Muhammed Gümüşkaya (Beypiliç

Boluspor)