Haber: Gönül Olutürk

Boluspor, TFF 1. Ligin 19.haftasında sahasında lider Ümraniyespor’a 1-0 yenildi. 27 puanla 7.sırada yer alan kırmızı beyazlılar, ligin 20. haftasında 3 Şubat Cumartesi günü saat 15.30’da deplasmanda Gazişehir Gaziantep FK ile karşılaşacak. Gazişehir karşılaşmasının hazırlıklarını Boluspor Tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ile sürdürdü. Kırmızı beyazlar teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde gerçekleştirilen. Teknik Direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde kuvvet salonunda gerçekleştirilen antrenman ile Gazişehir Gaziantep FK maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Takımımız yarın gerçekleştirilecek antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.