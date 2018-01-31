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31 Ocak 2018 Çarşamba
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    • Deplasmanda hedef 3 puan

    Boluspor, TFF 1. Lig 20. haftasında deplasmanda oynayacağı Gazişehir Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı.

    31 Ocak 2018 Çarşamba 08:51
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    Deplasmanda hedef 3 puan

    Haber: Gönül Olutürk

    Boluspor, TFF 1. Ligin 19.haftasında sahasında lider Ümraniyespor’a 1-0 yenildi. 27 puanla 7.sırada yer alan kırmızı beyazlılar, ligin 20. haftasında 3 Şubat Cumartesi günü saat 15.30’da deplasmanda Gazişehir Gaziantep FK ile karşılaşacak. Gazişehir karşılaşmasının hazırlıklarını Boluspor Tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ile sürdürdü. Kırmızı beyazlar teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde gerçekleştirilen. Teknik Direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde kuvvet salonunda gerçekleştirilen antrenman ile Gazişehir Gaziantep FK maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Takımımız yarın gerçekleştirilecek antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.

    Anahtar Kelimeler: Boluspor, TFF, 1., Lig, 20.

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