Deplasmanda Tehlike Çanları

Haber: Gökhan Aksoy

Boluspor tam 102 gündür deplasmanda 3 puanı bir arada göremedi. Kırmızı-beyazlılar bu süreçte oynadığı 5’i lig, 2’si kupa mücadelesi olmak üzere üst üste 7 maçı kazanamadı. Boluspor bu 7 maçın 5’ini kaybederken 2’sinde ise rakipleri ile yenişemedi. Hafta sonunda deplasmanda Altay ile karşılaşacak kırmızı-beyazlılarda tehlike çanları çalmaya devam ediyor. İşte temsilcimizin lig ve kupada oynadığı son 7 deplasman maçında aldığı sonuçlar:

Spor Toto 1.Lig

Gazişehir BŞB 1 – Boluspor 0

Hatayspor 2 – Boluspor 0

Eskişehirspor 1 – Boluspor 1

Osmanlıspor FK 3 – Boluspor 1

Ümraniyespor 1 – Boluspor 1

Ziraat Türkiye Kupası

Van BŞB 2 – Boluspor 2

Galatasaray 4 – Boluspor 1