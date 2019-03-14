Deplasmanda yine hüsran

Haber: Gökhan Aksoy

Sor Toto BAL’da mücadele eden Yeniçağaspor, ligin 21. Haftasında Sarayönü Belediyespor’a konuk oldu. mücadele 10 Mart Pazar günü saat 14.00’da Konya Sarayönü İlçe Futbol Sahasında oynandı. Mücadelede dakikalar 15’i gösterirken ev sahibi ekip Sarayönü Orçun Selduman’ın golü ile 1 – 0 öne geçti. temsilcimiz Yeniaçağa takımı rakip kalede bulduğu pozisyonlardan yararlanamadı. İlk yarının kalan dakikalarında başka gol olmayınca devre arasına Sarayönü Belediyespor 1 – 0 önde girdi. Ev sahibi avantajını iyi değerlendiren Sarayönü takımı 78. dakikada Muhammet Alperen Tosun’un kaydettiği golle skoru 2 – 0’a getirdi. Mücadelede son sözü 90+1. dakikada ev sahibi ekipten Ethem Özden söyledi. Ethem’in attığı golle Sarayönü Belediyespor mücadeleyi 3 – 0 kazandı. evinde oynadığı maçta 3 puanı 3 golle alan Konya temsilcisi puanını 30’a çıkararak 6.sıradaki yerini korurken, temsilcimiz Yeniçağaspor ise 8 puanla son sırada kaldı. Alt sıradanlar kurtulmak isteyen temsilcimiz ligin 22. haftasında Kahraman Belediyespor’u konuk ederken, Sarayönü Belediyespor ise Anadolu Üniversitesi’ne konuk olacak.

Stat: Sarayönü İlçe F. S.

Hakemler: Mutluhan Çırakoğlu, Harun Günaydın, Doğacan Arslan. Enver Aydın

Sarayönü Belediyespor: ** Sercan Şen, ** Hakan Özkara, ** Eray Şekerci, ** Yunus Emre Yılmaz, ** Hüseyin İbiş, ** Mustafa Baştin, ** İbrahim Utku İnce, ** Mustafa Sayan, ** Ethem Özden, ** Muhammet Alperen Tosun, ** Orçun Selduman

Yeniçağaspor: ** Serkan İlgün, ** Özay Bayrak, ** Serkan Açıkalın, ** Murat Akman, ** Mert Güngör, ** Mustafa Keleş, ** Furkan Birdal, ** Ferit Uzun, ** Taner Keskin, ** Furkan Narin, ** Süleyman Köse

Goller: 15. Dk Orçun Selduman, 78. Dk Muhammet Alperen Tosun, 90 + 1. Dk Ethem Özden (Sarayönü Blediyespor)

Sarı Kartlar: 44. Dk İbrahim Utku İnce ( Sarayönü Belediyespor), 44. Dk Furkan Narin, 59. Dk Murat Akman, Özay Bayrak (Yeniçağaspor), 59. Dk Hüseyin İbiş, 63. Dk Ethem Özden ( Sarayönü Belediyespor),