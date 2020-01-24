Deplasmanda Zorlu Randevu

Haber: Volkan Yılmaz

Ligde 17.sırada bulunan ve ara transferde 1.ligin rekorunu kıran Boluspor 2.yarının ilk deplasman maçında çok önemli bir mücadeleye çıkıyor. Boluspor bugün yapacağı ter idmanıyla maçın hazırlıklarını tamamlayacak. Kırmızı-beyazlılar yarın 19.00’da aldığı oyuncular ve Balıkesirspor maçındaki oyunuyla ses getiren Adana Demirspor ile 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu’nda konuk edecek. Mücadele öncesinde Boluspor’da Bilal, Fethi ve Mustafa Eskihellaç’ın sakatlıkları sürüyor. Bu oyuncuların durumu maç saatinde belli olacak. Yeni kaleci Orlando Mosquera ise hazır olması halinde Boluspor filelerini koruyan isim olacak. Ligin ilk yarısında Bolu’da oynanan maç 0-0 eşitlikle noktalanmıştı. Son deplasman galibiyetini Kasım 2018’de alan Boluspor’un Adana Demirspor ile oynayacağı maç Bein Max1’den naklen yayınlanacak. Zorlu maçı Emre Malok yönetecek.