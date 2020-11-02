Deprem için seferber olduk

Haber:Erdal Tanrıverdi

Yaşanan şiddetli deprem ağır yıkımlara ve kayıplara sebep olurken, depremzedelere bir yardım da Yarenler’den geldi.Bolulu Yarenler İzmir’de yaşanan deprem sonrası bir araya gelerek gıda başta olmak üzere ihtiyaç malzemelerinden oluşan bir yardım tırı hazırlamaya koyuldu. Yardım tırı için halkımıza çağrıda bulunarak vatandaşların da yoğun katılımı ile tırı kısa sürede doldurdular. Halkımızın katkılarını esirgemediği tıra “Sizi en iyi biz anlarız” yazarak yola çıkıldı.

Hareket saati geçen gece saat 10 olarak belirlenerek, o saate kadar vatandaşlardan koli yardımı gelmeye devam etti. Battaniyeden gıdaya kıyafetten maske ve dezenfektana kadar her ihtiyacı düşünen halkımızın yardımları ile dolan tır İzmir’e ulaşmak üzere yola çıktı.