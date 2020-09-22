Derbide kazanan Keçiörengücü

Haber: Ceylan Beykoz

Ligin ikinci haftasında Ankara Keçiörengücü sahasında Ankaraspor ile karşılaştı. Başkent derbisinde gülen taraf 2-0'lık skor ile Keçiörengücü oldu. Mücadelenin 34. dakikasında penaltı kazanan Keçiörengücü'nde topun başına Burak Aydın geçti ve topu ağlara göndermeyi başardı. Karşılaşmanın 72. dakikasında Cem Ekinci ile durumu 2-0'a getiren Ankara Keçiörengücü ligde çıktığı ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı. Ligdeki ikinci maçını da kazanan Keçiörengücü yoluna kayıpsız devam ederken Ankaraspor ise ligdeki ilk yenilgisini almış oldu. Sezonun ilk haftasında Ankara Keçiörengücü deplasmanda Beypiliç Boluspor'u, Ankaraspor da sahasında Eskişehirspor'u 1-0 mağlup etmişti.

11'ler

Ankara Keçiörengücü: Metin, Samet, Abdulkadir, Soner, Süleyman,. Burak, Dialiba, Fatih, Uğur, Kone, Cem

Ankaraspor: Kerem, Ali,. Fatih, Tamer, Halil İbrahim, Beykan, Doğukan, Tunahan, Barış, Erdem, R. Taşbakır