Derbide kazanan Keçiörengücü

TFF 1. Lig'in 2. haftasında bugün başkent temsilcileri Ankara Keçiörengücü ile Ankaraspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Keçiörengücü 2-0 kazandı.

Derbide kazanan Keçiörengücü

Haber: Ceylan Beykoz

Ligin ikinci haftasında Ankara Keçiörengücü sahasında Ankaraspor ile karşılaştı. Başkent derbisinde gülen taraf 2-0'lık skor ile Keçiörengücü oldu.  Mücadelenin 34. dakikasında penaltı kazanan Keçiörengücü'nde topun başına Burak Aydın geçti ve topu ağlara göndermeyi başardı. Karşılaşmanın 72. dakikasında Cem Ekinci ile durumu 2-0'a getiren Ankara Keçiörengücü ligde çıktığı ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı. Ligdeki ikinci maçını da kazanan Keçiörengücü yoluna kayıpsız devam ederken Ankaraspor ise ligdeki ilk yenilgisini almış oldu.  Sezonun ilk haftasında Ankara Keçiörengücü deplasmanda Beypiliç Boluspor'u, Ankaraspor da sahasında Eskişehirspor'u 1-0 mağlup etmişti.

11'ler

Ankara Keçiörengücü: Metin, Samet, Abdulkadir, Soner, Süleyman,. Burak, Dialiba, Fatih, Uğur, Kone, Cem

Ankaraspor: Kerem, Ali,. Fatih, Tamer, Halil İbrahim, Beykan, Doğukan, Tunahan, Barış, Erdem, R. Taşbakır

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
İstanbulspor 3 puanı 2 golle aldı
İstanbulspor 3 puanı 2 golle aldı
  1. Spor

banner128