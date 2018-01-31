Haber: Semih BAYKAL

TFF 1’inci Lig 19'uncu hafta maçında Gaziantepspor ile Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü, Kalyon Stadı'nda karşılaştı. Takımlar sahaya Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin kentini terör örgütlerinden temizlemek için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'ndaki askerlere yönelik 'Kalbimizle, duamızla Mehmetçiğin yanındayız' yazılı pankartla çıktı. Mücadeleden Gazişehir Gaziantep FK 4-0 galip ayrıldı. Gazişehir Gaziantep'in gollerini 5. dakikada Adama Ba, 39. dakikada Gökhan Alsan, 61. dakikada Özgür Can Özcan ve 90. dakikada Pierre Webo kaydetti. Maçın ardından Gaziantepspor 4 puanda kalırken, Gazişehir Gaziantep ise 26 puana yükseldi. Gaziantespor ligin 20.haftasında Grandmedıcal Manisaspor’a konuk olurken, Gazişehir Gaziantespor ise Boluspor’u konuk edecek.

Maçtan Dakikalar

4'üncü dakikada sol kanattan gelişen Gazişehir atağında ceza alanı içine yapılan ortada topa iyi yükselen Adama'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

37'nci dakikada sağ kanattan atak yapan Gazişehir Gaziantep'te, Adama topu ceza alanı içerisine ortaladı. İyi yükselen Gökhan'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-2.

61'inci dakikada topla beraber ceza alanı içerisine hareketlenen Gökhan'ın düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-3.

90'ıncı dakikada Muhammed'in sağ kanattan yaptığı ortada ceza alanı içinde iyi yükselen Webo topa kafayla vurarak topu ağlara gönderdi: 0-4.

Karşılaşma bu skorla sona erdi.

Stat: Gaziantep

Hakemler: Yiğit Arslan, Gökhan Memişoğlu, Gökhan Barcın

Gaziantepspor: Selçuk Özcan, Şenol Can, Elyasa Süme, Serhan Yılmaz (Dk. 46 Erdal Ahmet Özdemir), Yunus Şencay, İbrahim Halil Keser (Dk. 52 Gökhan Çamur), Hüseyin Polat, İlker Günaslan, Oktay Aydın, Mehmet Kasım Doğala (Dk. 63 Mehmet Sait Üzümcü), Yusuf Erdem

Gazişehir Gaziantep: Stackhowiak, Ahmet Kesim, Jefferson, Adama, Özgür Can Özcan, Gökhan Alsan (Dk. 69 Tugay Kaçar), Mehmet Erdem Uğurlu, Del Valle (Dk. 80 Muhammet Himmet Ertürk), Uğur Akdemir, Okan Derici (Dk. 63 Webo), Sinan Osmanoğlu

Goller: Dk. 5 Adama, Dk. 39 Gökhan Alsan, Dk. 61. Özgür Can Özcan, Dk. 90 Webo (Gazişehir Gaziantep)

Kırmızı kart: Dk. 57 Oktay Aydın (Gaziantepspor)

Sarı kartlar: Dk. 36 Okan Derici, Dk. 45 Gökhan Alsan (Gazişehir Gaziantep), Dk. 48 Hüseyin Polat (Gaziantepspor)